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قطع المياة غدًا في قرى نصر النوبه وكوم أمبو لمدة ٢٤ ساعة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات علي خط مياه الشرب 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلي رافع وادي العرب، وربط خط مياه الشرب 600 مللي المغذي لمركز ومدينة نصر النوبة من طرد رافع مياه وادى العرب وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن لمركزي ومدينتي كوم أمبو ونصر النوبة على النحو التالي:

١- المناطق التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو:

أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج – أجزاء من قروي حجازة " قرية نجع العرب " - أجزاء من قروي العباسية " قرية الخور قبلى ".

2- المناطق التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة:

مدينة كلابشة - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت.
وذلك إعتبارًا من الساعة الخامسة من صباح باكر الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى الأربعاء.

لذا تهيب محافظة أسوان بالسادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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