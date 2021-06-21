محافظ الفيوم: 124 طالب وطالبة أوائل الشهادة الأعدادية بالفيوم (فيديو وصور)

أكد الدكتور احمد الأنصارى، محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الأوائل فى الشهادة الاعدادية بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.



حيث اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.



وكشف "الأنصاري" أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52 %، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92،72 %، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85،16 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84،75 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84،36 %، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84،31 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81،06 %.