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وزيرة التخطيط: مصر الأولى عربيًا في الطاقة الجديدة والمتجددة

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:37 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من أوائل الدول التي تبنت رؤية تنموية، مؤكدة أنه لا يوجد استثمارات دون بنية تحتية قوية.

وتابعت "السعيد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "استثمرنا أكثر من ترليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 7 سنوات"، لافتة إلى أن مصر الأولى عربيًا في الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أنه جائحة كورونا كانت من الصدمات الخارجية التي واجهت الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا.

وذكرت وزيرة التخطيط، أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي حققت معدل نمو إيجابي.

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وزيره التخطيط هاله السعيد بوابة الفجر الفجر

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