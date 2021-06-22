وزيرة التخطيط: مصر الأولى عربيًا في الطاقة الجديدة والمتجددة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر من أوائل الدول التي تبنت رؤية تنموية، مؤكدة أنه لا يوجد استثمارات دون بنية تحتية قوية.





وتابعت "السعيد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز": "استثمرنا أكثر من ترليون جنيه لتطوير البنية التحتية خلال 7 سنوات"، لافتة إلى أن مصر الأولى عربيًا في الطاقة الجديدة والمتجددة.





وأضاف أنه جائحة كورونا كانت من الصدمات الخارجية التي واجهت الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف آثار جائحة كورونا.



