Advertisements

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
Advertisements
تواصل الأجهزة المعنية بالمحافظة جهودها لمتابعة المشروعات الجارية من أجل تحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى لواقع ملموس.


حيث تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معدلات تنفيذ المشروعات من خلال قيام المسئولين بالمحافظة بالزيارة الميدانية لهذه المشروعات الجارية بقرى الإيمان والشهامة والسماحة والأشراف بوادى الصعايدة بمركز إدفو والتي تشمل محطة رفع للصرف الصحى وإحلال وتجديد مجمع مدارس الشهامة والتعليم المجتمعى بالأيمان، مع إنشاء وحدة بيطرية،وإنشاء المبنى الإدارى بمركز شباب الإيمان، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة ومكتب بريد بالشهامة لتأتى بعض هذه المشروعات ضمن المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة والتي تم تنفيذها فى 13 قرية بها 83 مشروع بمختلف القطاعات بإعتمادات 280،7 مليون جنيه.


وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ 192 مشروع قابلة للزيادة ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى والتي تستهدف 31 قرية رئيسية و103 قرية فرعية و377 نجع وكفر وعزبة علي مستوى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة من أجل تحسين مستوى معيشة أهالي المحافظة ورفع جودة وكفاءة شبكات البنية الأساسية والمواقع الخدمية.


ومن جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة بأن معدلات التنفيذ بمختلف القطاعات داخل قرى وادى الصعايدة تسير بخطى ثابتة ووصلت نسب التنفيذ ما بين 35 % إلي 100 % حيث تم التنبيه على منفذى المشروعات بأهمية وضع بانرات ولافتات تعريفية وتوضحية تتعلق بوصف المشروع بشكل كامل.


مؤكدًا بأنه بناءًا على توجيهات محافظ أسوان يتم بشكل مستمر رصد كافة المشكلات والمطالب الجماهيرية للأهالي داخل القرى المستهدفة ضمن مشروع التطوير الشامل للريف المصري من خلال جلسات الإستماع.


حيث كانت من أبرز المشاكل شكوى إحدي السيدات بقرية السماحة المخصصة للأرامل والمطلقات من زيادة منسوب المياه الجوفية بالقرية وإنعدام الخدمات، وتم إعداد مذكرة بذلك ورفعها للمحافظ للإستعانة بأساتذة من كلية الهندسة طبقًا للبرتوكول الموقع بين المحافظة والجامعة لوضع الحلول الجذرية لهذه المشكلة.
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري
محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ 83 مشروع لحياة كريمة و192 مشروع لتطوير الريف المصري

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ أقل من ساعة

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

منذ نصف ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الاتحاد الإسباني يشيد بإدارة ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

أنشيلوتي يستعد يبدأ الاستعداد لحقبته الثانية مع ريال مدريد

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:29 م

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

11:04 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى