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هالة السعيد: إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية في أكتوبر المقبل (فيديو)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 02:52 ص
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد
أمنية فوزي
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أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية في أكتوبر المقبل، موضحة أن المرأة محور وعماد الأسرة وتمكينها اقتصاديًا يساهم في تنمية الأسرة المصرية.

وأضافت "السعيد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية المستدامة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن المبادرة المصرية "حياة كريمة" لا يوجد مثلها في العالم، وأن حوالي 57 مليون مواطن سيستفيديون من مبادرة "حياة كريمة".

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة حياة كريمة غير مسبوقة على المستوى التنموي، موضحة أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية.

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وزيره التخطيط هاله السعيد بوابة الفجر الفجر

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