هالة السعيد: إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية في أكتوبر المقبل (فيديو)

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية في أكتوبر المقبل، موضحة أن المرأة محور وعماد الأسرة وتمكينها اقتصاديًا يساهم في تنمية الأسرة المصرية.





وأضافت "السعيد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن التنمية المستدامة تستهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية، لافتة إلى أن المبادرة المصرية "حياة كريمة" لا يوجد مثلها في العالم، وأن حوالي 57 مليون مواطن سيستفيديون من مبادرة "حياة كريمة".



