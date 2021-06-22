بعد حادث قطار حلوان.. وزير النقل يوجه رسالة إلى أصحاب المنازل المخالفة حول السكة الحديد

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بحصر المنازل المتعدية حول حرم السكة الحديد اعتبارا من الغد، معلقا: "إحنا بندفع تمن عدم اهتمام من 40 سنة فاتوا"، منوها بأن المسافةة بين المنازل وقطار بضائع حلوان يصل إلى 2 متر فقط





ووجه "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، رسالة إلى كل القاطنين على جانبي سكك حديد مصر، وخاصة المنطقة التي وقع بها حادث قطار بضائع حلوان، قائلا: "سنبدأ حصر المنازل المخالفة من بكرة الصبح ورغم أنكم بانيين مخالف على حرم السكة الحديد، سنعوضكم تعويض اجتماعي، شوفوا بيت في مكان مش بيهدد حياتكم".



