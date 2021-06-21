محافظ أسوان يدشن الدفعة الثامنة لأسطول مشروع تحديث السيرفيس لقرى أبو الريش والأعقاب ونصر النوبة

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتدشين الدفعة الثامنة على التوالي لأسطول مشروع تحديث السيرفيس والتي شملت 20 سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة من بينها سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وذلك لخطوط سير قرى أبو الريش والأعقاب، بالإضافة إلي مركز نصر النوبة وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصري.





وقد حضر فعاليات التدشين أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعى المصرى وعمران أحمد رئيس فرع البنك بأسوان وقيادات المحافظة والبنك، وأثناء قيامه بتسلم السائقين مفاتيح السيارات الحديثة وخطابات البنك أكد اللواء أشرف عطية على تنفيذ ما تم إعلانه من قبل بتفريغ المحافظة بالكامل من سيارات الربع نقل ( الكبود ) بنهاية العام الحالي وإستبدالها بوسائل نقل حضارية وآمنة لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وبما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.





مشيرًا إلي أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تضمن مشروع الإحلال والتجديد إدخال سيارات تعمل بالغاز الطبيعي وخاصة أنه جارى تخصيص 4 محطات جديدة لتموين السيارات بهذه الخدمة.





وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى لدى سائقى السيرفيس وإصرار أحدهم يعمل على خط قرى مركز نصر النوبة بأن تكون سيارته مكيفة وليست حديثة فقط لخدمة أهله في هذه القرى وهو الذى يتوازى مع الدور الوطنى الذي يقوم به البنك الزراعى المصرى لإنجاح منظومة إحلال وتجديد سيارات السيرفيس على مستوى المحافظة.





لافتًا إلي أنه مخطط أن تتضمن الدفعة التاسعة 40 سيارة حديثة ومكيفة ستعمل على خطوط سير داخل مركزى إدفو ونصر النوبة ليعقبه بعد ذلك مركزى كوم أمبو ودراو لإجراء عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.





ومن جانبه أوضح رئيس البنك الزراعى المصرى بأن هناك العديد من التسهيلات المقدمة من البنك ومنها دفع مقدم 25 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 6 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 6 سنوات، ومدة سماح 3 شهور.