رسالة مؤثرة من أحمد السقا لوالده في عيد الأب

وجه الفنان أحمد السقا رسالة لوالده وذلك في عيد الأب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وكتب "السقا" قائلا: "في #عيد_الأب أبي الغالي...ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجلاً كان لي الدنيا وما عليها".



