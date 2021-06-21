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رسالة مؤثرة من أحمد السقا لوالده في عيد الأب
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:23 م
مي مرسي
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وجه الفنان أحمد السقا رسالة لوالده وذلك في عيد الأب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "السقا" قائلا: "في #عيد_الأب أبي الغالي...ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجلاً كان لي الدنيا وما عليها".
يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع عدد من الفنانين منهم مي عمر و أمير كرارة.
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