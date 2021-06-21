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عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:29 م
محمد زويد
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فجرت تقارير صحفية غانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مراقبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمالي أليو ديانج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر رفقة المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.
ووفقًا لصحفي غاني متخصص في الكرة الإفريقية، أوضح أن مانشستر يونايتد ينتظر الموافقة من التتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإرسال كشافين إلى مصر، لمتابعة أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي المقبلة.
ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري على أرضية ملعب الأهلي we السلام.
جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزا هاما على نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب بتونس بهدف مقابل لاشيء بقدم محمد شريف هداف الفريق.
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