Advertisements

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements
فجرت تقارير صحفية غانية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مراقبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمالي أليو ديانج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر رفقة المارد الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لصحفي غاني متخصص في الكرة الإفريقية، أوضح أن مانشستر يونايتد ينتظر الموافقة من التتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإرسال كشافين إلى مصر، لمتابعة أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي المقبلة.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري على أرضية ملعب الأهلي we السلام.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزا هاما على نظيره الترجي التونسي في مباراة الذهاب بتونس بهدف مقابل لاشيء بقدم محمد شريف هداف الفريق.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا نجم الأهلى لمواجهة الترجي في الأهلي ديانج الترجي

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ 11 دقائق

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعة و 7 دقيقة

مانشستر يونايتد يخطط لاغراء نجمه بأعلى راتب في البريميرليج

منذ ساعة و 10 دقيقة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي مطلوب في أوروبا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي

تعرف على غيابات الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

بي إن سبورتس تكشف عن معلق مباراة الأهلي والترجي

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

نجم الأهلي يحدد شرطه للرحيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى