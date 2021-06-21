عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

ووفقًا لصحفي غاني متخصص في الكرة الإفريقية، أوضح أن مانشستر يونايتد ينتظر الموافقة من التتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لإرسال كشافين إلى مصر، لمتابعة أليو ديانج في مباراة الأهلي والترجي المقبلة.





ويستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره الترجي التونسي في مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري على أرضية ملعب الأهلي we السلام.



