عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

بدأ مسئولو نادي الزمالك في تجهيز مذكرة ضد التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، بعد انقطاعه عن التدريبات منذ يوم 17 يونيو الجاري، عقب انتهاء فترة التوقف الدولية والتي شارك فيها ساسي مع منتخب بلاده في بعض المباريات الودية الدولية، ولم يعود للقاهرة بداعي انتهاء عقده مع الزمالك منذ 30 مايو الماضي.

تتضمن المذكرة انقطاع اللاعب عن التدريبات منذ يوم 17 يونيو الجاري، وسيتم تقديم مذكرة مماثلة ضد أي نادي يتعاقد معه اللاعب بداعي تحريض ساسي علي عدم استكمال مدة عقده مع الزمالك.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة لقدم فيفا مواعيد انتهاء الموسم الكروي رسميا في كل دول العالم، وجاء في الإعلان موعد انتهاء الموسم في مصر، والذي يوافق 26 أغسطس المقبل.

ووفقا لبيان الفيفا فإن الموقف القانوني لعقد فرجاني ساسي في صالح الزمالك، حيث يفرض الاتحاد الدولي علي ساسي الحضور للقاهرة، والمشاركة مع الزمالك حتى نهاية الموسم في 26 أغسطس.