Advertisements

السيطرة على حريق داخل "فيلا" بمنطقة التجمع الأول

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:30 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمساعدة الأهالى من إخماد حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب داخل فيلا وقام الأهالى باخمادة وقام رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة أخرى وجارى الوقوف على ملابساته.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق بوابة الفجر القاهرة الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ ساعة و 9 دقيقة

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

منذ أقل من ساعتين

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس الاتحاد الإسباني يشيد بإدارة ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. ماذا قال السيسي لوزير النقل بعد حادث قطار حلوان؟

منذ 33 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

3 سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على حريق مركب نيلي بالمعادي

إخماد حريق جراء تسرب غاز بشقة بدار السلام

السيطرة على حريق التهم عشة في السلام دون وقوع إصابات

حريق داخل مخزن الكرتون بالنهضة.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة عليه

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق فيلا بعين شمس

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمعادى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:01 ص

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

11:04 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى