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السيطرة على حريق داخل "فيلا" بمنطقة التجمع الأول
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:30 م
داليا عادل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بمساعدة الأهالى من إخماد حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول دون وقوع إصابات.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل فيلا بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق نشب داخل فيلا وقام الأهالى باخمادة وقام رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة أخرى وجارى الوقوف على ملابساته.
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