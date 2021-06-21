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نادين نسيب نجيم و زينة مكي بثنائية جديدة

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت الممثلة اللبنانية زينة مكي عن استعدادها لتصوير  مسلسل من ٣٠ حلقة ستقدم فيه دوراً معقداً جداً لذلك تقوم بالعمل على سيكولوجية الشخصية مع المخرج . 

زينة قالت للإعلامي ايلي نخله أنها بكت كثيراً أثناء قراءتها السيناريو لما تحمله الشخصية من جرأة رافضة ذكر اسم العمل او الممثلين ، لكنها أشارت الى أن ممثل واحد أعلن عنه ليتبين أنه الممثل عابد فهد الذي نشر خبر عن مشاركته في بطولة مسلسل " شتي يا بيروت " . 

من جهة أخرى ، تستكمل زينة تصوير مسلسل " صالون زهرة " الذي تجتمع فيه من جديد مع نادين نسيب نجيم بعد نجاحهما عام ٢٠١٨ بمسلسل " طريق " . 

زينة التي ستلعب دور " رشا" موظفة في الصالون قالت أنها ستكون خطيبة شقيق نادين في المسلسل و أشارت الى أن العلاقة بينهما ستكون مثل علاقة الشقيقة الكبرى و الشقيقة الصغرى . 

و حول المشاهد التي ستجمعهما ، قالت زينة أن الجمهور  سيشعر أنها حقيقية لأن الصداقة التي تجمعهما في الحياة ستنعكس على أدائهما للشخصيات . 

زينة أكدت على أن المسلسل ليس كوميدياً ، و ستقدم فيه شخصية فتاة " كركوبة و عفوية  " على حد قولها 
و كشفت الى أن نادين نجيم تقوم بمناداتها ببياض الثلج و بصفات " هبول و فشكول " .

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