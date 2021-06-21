نادين نسيب نجيم و زينة مكي بثنائية جديدة









كشفت الممثلة اللبنانية زينة مكي عن استعدادها لتصوير مسلسل من ٣٠ حلقة ستقدم فيه دوراً معقداً جداً لذلك تقوم بالعمل على سيكولوجية الشخصية مع المخرج .





زينة قالت للإعلامي ايلي نخله أنها بكت كثيراً أثناء قراءتها السيناريو لما تحمله الشخصية من جرأة رافضة ذكر اسم العمل او الممثلين ، لكنها أشارت الى أن ممثل واحد أعلن عنه ليتبين أنه الممثل عابد فهد الذي نشر خبر عن مشاركته في بطولة مسلسل " شتي يا بيروت " .





من جهة أخرى ، تستكمل زينة تصوير مسلسل " صالون زهرة " الذي تجتمع فيه من جديد مع نادين نسيب نجيم بعد نجاحهما عام ٢٠١٨ بمسلسل " طريق " .





زينة التي ستلعب دور " رشا" موظفة في الصالون قالت أنها ستكون خطيبة شقيق نادين في المسلسل و أشارت الى أن العلاقة بينهما ستكون مثل علاقة الشقيقة الكبرى و الشقيقة الصغرى .





و حول المشاهد التي ستجمعهما ، قالت زينة أن الجمهور سيشعر أنها حقيقية لأن الصداقة التي تجمعهما في الحياة ستنعكس على أدائهما للشخصيات .





زينة أكدت على أن المسلسل ليس كوميدياً ، و ستقدم فيه شخصية فتاة " كركوبة و عفوية " على حد قولها