بدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي تم تقديمه كمدرب لريال مدريد في 2 يونيو الجاري، الاستعداد في مدينة فالديبيباس الرياضية لبدء حقبته الثانية على رأس الجهاز الفني للفريق الأبيض.



توجه المدرب الإيطالي إلى المدينة الرياضية للعمل على التحضير لفترة ما قبل الموسم وتجهيز "الميرينغي" للموسم المقبل.



ولدى أنشيلوتي والنادي الكثير من العمل سواء في ضم أو استبعاد لاعبين ضمن الاستعداد للمرحلة المقبلة.



وحتى الآن صفقة الضم الوحيدة تتعلق بالمدافع النمساوي ديفيد ألابا، الذي تأهل منتخب بلاده للدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا لأول مرة في التاريخ، بينما الاستبعاد المؤكد في الوقت الحالي يعود إلى القائد سيرخيو راموس.



كان النادي الأبيض أعار الويلزي غاريث بيل والنرويجي مارتن أوديغارد والصربي لوكا يوفيتش والبرازيلي راينير والياباني تيك كوبو بالإضافة إلى الإسبان داني سيبايوس وإبراهيم دياز وبورخا مايورال وخيسوس فاييخو.



وسيبدأ التحضير للموسم في 5 يوليو(تموز) في فالديبيباس ولن يكون لدى الريال، كما في السنوات السابقة، التزامات في الولايات المتحدة في الكأس الدولية للأبطال وهي بطولة ودية، بسبب الوباء، وسيعود اللاعبون الذين ليس لديهم التزامات دولية إلى مدريد مبكراً بينما أولئك الذين يشاركون مع منتخباتهم في البطولات القارية سوف يفعلون ذلك تدريجياً.