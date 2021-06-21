اختتام دورة "الإسعافات الأولية" في الدمام والأحساء

اختتمت اليوم دورة “الإسعافات الأولية” التي نظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في كلٍ من مدينة الدمام ومقر إدارة الإسعاف بمحافظة الأحساء، واستمرت لمدة يومين بمشاركة 25 مستفيداً ومستفيدةً، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية.





وتضمن برنامج اليوم الثاني والأخير للدورة، شرحاً لمعلومات عن الحالات الإسعافية المختلفة للأمراض الطارئة الحرارية كالإجهاد وضربة الشمس والتقلص العضلي، والغرق ومراحله وأنواعه وأساليب إسعاف الغرقى، والتسمم وأنواعه وطرق إنقاذ المصابين، والحروق ومسبباتها وأنواعها ودرجاتها وأساليب علاجها، وأنواع النزيف وكيفية السيطرة عليه، إضافة إلى مهارات الإسعافات الأولية في الكسور والخلوع وأنواع الجبائر وطرق استخدامها، وأساليب التعامل مع إصابات العمود الفقري، ومبادئ تحريك المصاب أو المريض وطرق التحريك الطارئ.





وفي ختام الدورة طبق المتدربون والمتدربات عملياً المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية، وسُبل إنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث المختلفة، كالإنعاش القلبي والرئوي قبل وصول سيارة الإسعاف، وبعض المهارات للحالات الطارئة.



