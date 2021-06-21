Advertisements

اختتام دورة "الإسعافات الأولية" في الدمام والأحساء

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
 اختتمت اليوم دورة “الإسعافات الأولية” التي نظمها فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، في كلٍ من مدينة الدمام ومقر إدارة الإسعاف بمحافظة الأحساء، واستمرت لمدة يومين بمشاركة 25 مستفيداً ومستفيدةً، وذلك ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية.

وتضمن برنامج اليوم الثاني والأخير للدورة، شرحاً لمعلومات عن الحالات الإسعافية المختلفة للأمراض الطارئة الحرارية كالإجهاد وضربة الشمس والتقلص العضلي، والغرق ومراحله وأنواعه وأساليب إسعاف الغرقى، والتسمم وأنواعه وطرق إنقاذ المصابين، والحروق ومسبباتها وأنواعها ودرجاتها وأساليب علاجها، وأنواع النزيف وكيفية السيطرة عليه، إضافة إلى مهارات الإسعافات الأولية في الكسور والخلوع وأنواع الجبائر وطرق استخدامها، وأساليب التعامل مع إصابات العمود الفقري، ومبادئ تحريك المصاب أو المريض وطرق التحريك الطارئ.

وفي ختام الدورة طبق المتدربون والمتدربات عملياً المهارات الإسعافية على الدمى التدريبية، وسُبل إنقاذ المرضى والمصابين في الحوادث المختلفة، كالإنعاش القلبي والرئوي قبل وصول سيارة الإسعاف، وبعض المهارات للحالات الطارئة.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ ربع ساعة

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يحسم ملف الراحلين عن الأهلي

منذ يوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ يومين

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

منذ ربع ساعة

الفجر يكشف آخر تطورات أزمة فرجاني ساسي.. وتفاصيل جديدة حول فريقه الجديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الزمالك يفكر في استعادة النجم الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

راموس يتلقى صدمة قوية من ناديه الجديد

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:04 م

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى