الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

وضع مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شرط قاسي من أجل الموافقة على رحيل المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





واشترط مسؤولو القلعة الحمراء، الحصول على مبلغ 7 ملايين دولار أي ما يوازي 100 مليون جنيه مصري، من أجل الموافقة، على بيع أهم لاعبيه.





وكان ديانج عرضين بشكل رسمي حتى الآن من ناديي العين الإماراتي وجالاطا سراي التركي، للتوقيع معه سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





ويواصل المارد الأحمر بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، استعداداته لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، يوم السبت المقبل على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز ذهابًا بهدف دون رد.



