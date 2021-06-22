أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22-6-2021.. المعدن الأصفر يسترجع جزء من الخسائر

استرجعت أسعار الذهب جزء من الخسائر في مستهل أول تعاملات الأسبوع اليوم الثلاثاء، ليشهد سعر الجرام زيادة بنحو 3 جنيهات بعد أن شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع المنتهى،وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.

أسعار الذهب اليوم:

الذهب من عيار 21 سعر 768 جنيها.

سجل عيار 18 سعر 659 جنيه.

الذهب عيار 24 سعر 879 جنيه.

الجنيه الذهب بـ6138 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة الأمريكية حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك بنسبة 0.86% ، بينما هبط مؤشر الدولار والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.38% ، بينما استقرت عائدات سندات الخزانة مما عزز من ضعف الدولار بسبب مخاوف من ارتفاع التضخم الأمريكى.

شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا ومتواصل على مدار اليوم فى محاولة لتعويض الخسائر الكبيرة التى حققها الأسبوع الماضي، على خلفية إعلان الاحتياطى توقعه رفع الفائدة مرتين خلال عام 2023 ، قبل عام من توقعاته السابقة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما منيت بخسائر على مدار ست جلسات، إذ عزز هبوط عائدات سندات الخزانة الأمريكية جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.





وصعد الذهب في المعاملات في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1776.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 0732 بتوقيت غرينتش، فيما زادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1775.5 دولار للأونصة.





وقالت مارجريت يانج الخبيرة في ديلي إف.إكس إن العائدات الحقيقية تهبط، مما يسهم في استقرار أسعار الذهب ومحاولة التعافي، مضيفة "يستغل المستثمرون أيضا هذه الفرصة للشراء بسعر منخفض في ظل تنامي الضغوط التضخمية".





ونزل عائد سندات الخزانة الأميركية لأقل مستوى منذ أواخر فبراير شباط في وقت سابق من الجلسة، مما يقلل تكلفة فرصة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.





وفي الوقت ذاته، استقر الدولار قرب ذروته في عدة أشهر التي بلغها الجلسة السابقة.





وفي الأسبوع الماضي سجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس آذار 2020 بعدما أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر من المتوقع.





وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاتين في وقت سابق أقل مستوى منذ 11 يناير كانون الثاني عند 1019 دولار للأونصة، وفي أحدث تعاملات، هبط 0.2 بالمئة إلى 1032.46 دولار.





وزاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1497.73 دولار للأونصة، في حين تقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 25.92 دولار.