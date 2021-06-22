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مخفض بنسبة 30%.. تفاصيل تسجيل أول دواء لعلاج ضمور العضلات

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة ناجية علي فهمي، أستاذ علاج ضمور العضلات بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه سيتم تسجيل أدوية جديدة لعلاج ضمور العضلات الشوكي.

وأوضحت "فهمي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الدواء الذي تم تسجيله اليوم يعالج الأربعة أنواع من الضمور الشوكي، وأن الدواء سيتم استيراده من الخارج.

وأشارت إلى أن جرعة الدواء في العام بـ 300 ألف دولار عالميًا، ولكن هيئة الدواء العالمية خفضت أسعاره، موضحة أن سعر دواء ضمور العضلات مخفض بنسبة 30% عن السعر العالمي.

وطالبت أسستاذ علاج ضمور العضلات، بضم أدوية ضمورالعضلات الشوكي إلى منظومة التأمين الصحي.

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علاج ضمور العضلات ضمور العضلات بوابة الفجر الفجر

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