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الغندور حكمًا لمواجهة الزمالك والمقاصة في ربع نهائي كأس مصر
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:36 م
الفجر الرياضي
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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري عن طاقم تحكيم مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ومصر المقاصة المقرر لها في السابعة مساء غد الثلاثاء على ستاد السويس الجديد ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.
ويضم طاقم التحكيم كلا من :
أحمد الغندور حكما للساحة، ومحمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح مساعدين ومحمد عبد الحافظ حكما رابعا.
يذكر أن الزمالك انتظم اليوم في معسكر مغلق بالعين السخنة استعدادا للقاء الغد أمام المقاصة في كأس مصر.
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