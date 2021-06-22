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أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 22-6-2021

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، في البنوك المصرية  بعد قرار البنك المركزي تثبيت اسعار الفائدة على الجنيه الاسبوع الماضي.



أسعار الدولار اليوم :


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.59 جنيه للشراء.

15.69 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.




سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.6 جنيه للشراء.

15.7 جنيه للبيع.

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