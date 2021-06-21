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السلطات الإيطالية تبدأ بفصل الكوادر الطبية الذين لم يتلقوا لقاح كورونا

الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن السلطات بدأت بفصل الكوادر الطبية الذين لم يتلقوا لقاح كورونا.
وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما بشأن محاربة فيروس كورونا في 1 أبريل الماضي، ينص على التطعيم الإلزامي للكوادر الطبية في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة.

وتضمن المرسوم إمكانية إقصاء الكوادر الذين لم يتلقوا اللقاح عن العمل حتى 31 ديسمبر 2021.

وكان من الضروري تقديم المعلومات حول الكوادر الذين رفضوا التطعيم حتى 16 أبريل، لكن العملية استغرقت أكثر من شهرين. والآن بدأت السلطات بفصل الدفعة الأولى من الكوادر.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا قد أعلن يوم الجمعة أن حملة التطعيم ستكون طوعية لغير الكوادر الطبية.

وحسب المعلومات الرسمية، فإن ما لا يقل عن 46 ألفا من الكوادر الطبية، أو 2.3% من عددهم الإجمالي، لم يتلقوا اللقاح بعد.

وانطلقت حملة التطعيم في إيطاليا يوم 27 ديسمبر الماضي وتخطط السلطات الإيطالية لتطعيم 80% من السكان وتحقيق مناعة القطيع بحلول سبتمبر المقبل.

وحتى الآن تم إعطاء أكثر من 46.2 مليون جرعة من اللقاحات، وتلقى أكثر من نصف الإيطاليين الجرعة الأولى، و15.9 مليون شخص الجرعتين، ما يشكل 29.4% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 سنة.

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