ياسمين صبري تبهر جمهورها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ياسمين صبري عدد من الصور من أحدث جلسات تصوير وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





وأبهرت ياسمين صبري جمهورها بهذه الإطلالة وعبرو عن إعجابهم من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "زي القمر".



