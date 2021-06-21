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ياسمين صبري تبهر جمهورها في أحدث جلسة تصوير
الإثنين 21/يونيو/2021 - 11:42 م
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين صبري عدد من الصور من أحدث جلسات تصوير وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأبهرت ياسمين صبري جمهورها بهذه الإطلالة وعبرو عن إعجابهم من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "زي القمر".
وكانت آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني لعام 2020 من خلال مسلسل "فرصة تانية" مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر وحقق نجاحا كبيرا.
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