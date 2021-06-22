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بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 22 يونيو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت التوقعات كالآتي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء على فترات متوقعة.
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

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