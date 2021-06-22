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بعد ظهور النتيجة.. "غرب الفيوم" تحتل المركز الأول في الشهادة الإعدادية
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:43 ص
الفيوم: ريهام على
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كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية في الشهادة الإعدادية جاءت في المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية وبلغت 93،52 %.
يأتي هذا، بينما حصلت إدارة شرق الفيوم التعليمية على المركز الثاني بنسبة نجاح 92،72 %، فيما جاءت إدارة أبشواي التعليمية في المركز الثالث بنسبة النجاح 85،16 %.
واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.
وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح منهم 49 ألفًا و404 طلاب، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.
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