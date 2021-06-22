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بعد ظهور النتيجة.. "غرب الفيوم" تحتل المركز الأول في الشهادة الإعدادية

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:43 ص
محافظ الفيوم يعتمد النتيجة
محافظ الفيوم يعتمد النتيجة
الفيوم: ريهام على
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كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية في الشهادة الإعدادية جاءت في المركز الأول على مستوى الإدارات التعليمية وبلغت 93،52 %.

يأتي هذا، بينما حصلت إدارة شرق الفيوم التعليمية على المركز الثاني بنسبة نجاح 92،72 %، فيما جاءت إدارة أبشواي التعليمية في المركز الثالث بنسبة النجاح 85،16 %.

واعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 20202021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64 % على مستوى المحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذ محمد عبدالله وكيل المديرية.

وأوضح محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفًا و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفًا و29 طالب وطالبة، نجح منهم 49 ألفًا و404 طلاب، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.
بعد ظهور النتيجة.. "غرب الفيوم" تحتل المركز الأول في الشهادة الإعدادية
بعد ظهور النتيجة.. "غرب الفيوم" تحتل المركز الأول في الشهادة الإعدادية
بعد ظهور النتيجة.. "غرب الفيوم" تحتل المركز الأول في الشهادة الإعدادية
بعد ظهور النتيجة.. "غرب الفيوم" تحتل المركز الأول في الشهادة الإعدادية

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