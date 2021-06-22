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معاش وتأمينات.. بشرى سارة لأصحاب التكاتك

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشف الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن أنه يتم تقنين أوضاع التوك توك حاليًا من خلال بعض المحفزات والتيسيرات لتحفيز أصحاب التكاتك على ترخيصهم.

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المبادرات الرئاسية تسهدف مصلحة المواطنين في الدرجة الأولى.

وأكد أن ترخيص التوك توك يكون به فوائد للمجتمع كله، بالإضافة إلى تأمين اجتماعي ومعاش لصاحب التوك توك مثل سائق الميكروباص والتاكسي.

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