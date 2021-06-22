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5 أطعمة تخلصك من دهون البطن .. تعرف عليها

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
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 يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في كمية الدهون الضارة المخزنة في البطن داخل الجسم، ما يؤدي لظهور “الكرش” والإصابة بأمراض السمنة ويؤثر على الصحة العامة للفرد.

وقد تكون الدهون الحشوية مشكلة صحية في حال كان الشخص نحيفًا، حيث كشفت كلية الطب في جامعة هارفارد، أن الدهون الحشوية تنتج بروتينات تسمى “سيتوكينات”، يمكن أن تسبب الالتهاب، وهو عامل خطر لمرض القلب.

وأظهرت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، يمكن أن يقلل من مستوى الدهون في البطن، ويحسن الصحة.

وكشفت صحيفة “إكسبريس” الانجليزية عن 5 أطعمة ثبت علميا أنها تقلل من تراكم الدهون داخل البطن، وهي:

1- السمك الأبيض

يحتوي السمك الأبيض على زهاء 20-25 جراما من البروتين (لكل 100 جرام).

2- الدجاج

في المتوسط ​، يحتوي 100 جرام من الدجاج المطبوخ على نحو 30 جراما من البروتين.

3- البيض

يحتوي كل من صفار وبياض البيض على بروتين، حيث تحتوي بيضة متوسطة الحجم على نحو 6-7 جرامات من البروتين.

4- الفول والبقوليات

يحتوي كوب واحد من الحمص على نحو 14.5 جرام من البروتين.

أما العدس، فيعد مصدرًا بديلًا للبروتين بالنسبة للنباتيين، حيث يوجد في كوب واحد من العدس المطبوخ نحو 17.9 جرام من البروتين.

وتشمل الحبوب الأخرى عالية البروتين: البازلاء والفاصوليا السوداء وفول الصويا والفاصوليا البحرية.

5- زبادي يوناني

ينتج هذا النوع من اللبن ما يصل إلى 3 أضعاف كمية البروتين من اللبن الزبادي العادي، حيث أن تناول 200 جرام منه، يوفر نحو 20 جراما من البروتين.

وتعد المستويات المعتدلة من التمرينات الرياضية مفيدة أيضا في التخلص من الدهون، التي يمكن أن تفسد الأعضاء الداخلية.

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