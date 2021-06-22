Advertisements

عاجل.. إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بالفيوم

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:13 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفيوم: ريهام على
Advertisements
أصيب 3 اشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بشارع مستشفى الندى بالقرب من قسم أول شرطة الفيوم، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، تمكنت من السيطرة عليه، ونُقل المصاب إلى المستشفى الفيوم العام.

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بوجود حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الندي بالقرب من قسم أول شرطة الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بالكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ونقل المصابين لمستشفى الفيوم العام.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الفيوم بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن بناء سد النهضة

منذ 42 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يكثف جهوده للحصول على خدمات نجم منتخب إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن قيمة تبرعات جماهير الزمالك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لانفجار أسطوانة غاز في محافظة الفيوم

إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل شقة بشبرا

المعاينة الأولية تكشف سبب انفجار شقة سكنية بفيصل

السيطرة على حريق بحي الأزبكية دون وقوع إصابات

حريق أبوقرقاص بالمنيا يسفر عن إصابة 17 شخص.. خسائر مادية يالجملة.. الحريق طال الأموال و4 محال تجارية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

12:01 ص

أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن بناء سد النهضة

01:58 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى