عاجل.. إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بالفيوم

أصيب 3 اشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بشارع مستشفى الندى بالقرب من قسم أول شرطة الفيوم، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، تمكنت من السيطرة عليه، ونُقل المصاب إلى المستشفى الفيوم العام.





وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم إخطار من غرفة عمليات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، بوجود حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الندي بالقرب من قسم أول شرطة الفيوم، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق بالكامل.



