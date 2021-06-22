عماد متعب يكشف حقيقة تعرضه لوعكة صحية (فيديو)

كشف الكابتن عماد متعب، تفاصيل حالته الصحية بعد ما تردد مؤخرا عن تعرضه لوعكة صحية، قائلا: "أنا تمام، ومفيش أي مشكلة".





وأضاف "متعب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه تعرض لوعكة صحية من فترة، ودخلت المستشفى، حيث كان يعاني من حصاوي في الكلى، ثم أجرى عملية في عينيه منذ شهر ونصف، لافتا إلى أنه سيسافر للاطمئنان على صحته.





وأكد أنه لا يواجه أي مشكلة صحية كبيرة، متوجها بالتحية لكل من اهتم به، معلقا: "أنا صحيًا تمام مفيش أي حاجة".



