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عماد متعب يكشف حقيقة تعرضه لوعكة صحية (فيديو)

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:25 ص
عماد متعب
عماد متعب
هدى عبدالرازق
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كشف الكابتن عماد متعب، تفاصيل حالته الصحية بعد ما تردد مؤخرا عن تعرضه لوعكة صحية، قائلا: "أنا تمام، ومفيش أي مشكلة".

وأضاف "متعب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه تعرض لوعكة صحية من فترة، ودخلت المستشفى، حيث كان يعاني من حصاوي في الكلى، ثم أجرى عملية في عينيه منذ شهر ونصف، لافتا إلى أنه سيسافر للاطمئنان على صحته.

وأكد أنه لا يواجه أي مشكلة صحية كبيرة، متوجها بالتحية لكل من اهتم به، معلقا: "أنا صحيًا تمام مفيش أي حاجة".

وعن من سيحصل على الدوري هذا العام، عقب مداعبا الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "مش عايز أضايقك.. بس الأهلي"، لافتا إلى أن النادي الزمالك منافس رئيسي لنادي الأهلي، معلقا: "لسه البطولة في الملعب".

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