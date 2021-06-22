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عادل حمودة: 30 يونيو من أروع الأيام في تاريخ الشعب المصري

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:19 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن 30 يونيو يوم من أروع الأيام في تاريخ المصريين، حيث شارك الشعب في تحديد مصيره وهويته.

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن يوم 30 يونيو بدأ منذ يوم الأحد السابق له يوم 23 يونيو، والذي أدى إلى خروج الملايين من المصريين في 30 يونيو.

وأشار  رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في 23 يونيو، مؤكدًا أن ما قاله المشير عبد الفتاح السيسي وقتها هو نوع من البلاغة الأدبية والسياسية، متابعًا: "قال الرئيس السيسي: إن القوات المسلحة على وعي كامل بكل ما يدور في الشأن الداخلي، وليس من المروءة أن نترك أحد يتضرر في الدولة، والموت أشرف لنا من أن يمس أحد من مصر في وجود جيش مصر، ويخطئ من يعتقد أننا في معزل عن المخاطر التي تهدد الدولة، ولن نظل صامتين".

ولفت إلى أنه كان هناك ذكاء في كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، جعل كل طرف يفسرها ويعتقدها لمصلحته، بل كانت لمصلحة الشعب المصري.

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عادل حمودة بوابة الفجر الفجر

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