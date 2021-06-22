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"التعليم" تكشف حقيقة استبدال الخمس سنوات في الدبلومات بثلاثة أعوام

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 04:43 ص
محمد مجاهد
محمد مجاهد
داليا الحسين
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نفى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، ما تردد حول نية الوزارة لاستبدال نظام الخمس سنوات في دبلومات التعليم الفني بنظام الثلاثة أعوام، مؤكدا أن هذا الأمر عار عن الصحة.

وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء dmc " المذاع علي قناة "dmc" أن تطوير نظام الـ5 سنوات ليصبح 3 سنوات بالإضافة إلى سنتين، مشيرا إلى أن مصر بها 80 مدرسة تقوم بتدريس الـ 5 سنوات من إجمالي 1200 مدرسة، وتجذب الطلاب.

وتابع: " لدينا 40 مدرسة في المجال الصناعي و40 مدرسة في المجال التجاري وعدد قليل من المدارس الفندقية"، لافتا إلى أن النظام الجديد للتعليم الفني والتقني يؤهل للدخول إلى الجامعات التكنولوجية التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية خلال الـ10 سنوات القادمة.

ونوه بأن النظام الجديد يلتزم تعديل قانون التعليم كي يصبح في إمكان الوزارة تحويل مدرسة التعليم الفني من نظام دبلوم الـ 5 سنوات إلى نظام دبلوم 3 سنوات تعليم وعامين تدريب، متابعا: "يجب ألا نجبر الطالب على دخول مجال لا يرغب فيه، لكن الطالب يبحث عن التخصص الذي يرغب فيه من أجل تمكنه من الحصول على فرصة عمل بعد الانتهاء من سنوات التعليم ".

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