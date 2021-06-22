"التعليم" تكشف حقيقة استبدال الخمس سنوات في الدبلومات بثلاثة أعوام

نفى الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، ما تردد حول نية الوزارة لاستبدال نظام الخمس سنوات في دبلومات التعليم الفني بنظام الثلاثة أعوام، مؤكدا أن هذا الأمر عار عن الصحة.





وأوضح "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء dmc " المذاع علي قناة "dmc" أن تطوير نظام الـ5 سنوات ليصبح 3 سنوات بالإضافة إلى سنتين، مشيرا إلى أن مصر بها 80 مدرسة تقوم بتدريس الـ 5 سنوات من إجمالي 1200 مدرسة، وتجذب الطلاب.





وتابع: " لدينا 40 مدرسة في المجال الصناعي و40 مدرسة في المجال التجاري وعدد قليل من المدارس الفندقية"، لافتا إلى أن النظام الجديد للتعليم الفني والتقني يؤهل للدخول إلى الجامعات التكنولوجية التي تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية خلال الـ10 سنوات القادمة.



