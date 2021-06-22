عادل حمودة: محمد مرسي قدم دليل اتهامه بنفسه

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن اقتحام السجون واحدة من القضايا التي أدت إلى الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان الإرهابية.





وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن محمد مرسي قدم دليل اتهامه عندما أجرى مداخلة مع قناة الجزيرة بعد خروجه من السجن، بالمخالفة للقانون بعد اقتحام السجون.



