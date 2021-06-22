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عادل حمودة: محمد مرسي قدم دليل اتهامه بنفسه
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:39 ص
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن اقتحام السجون واحدة من القضايا التي أدت إلى الغضب الشعبي ضد جماعة الإخوان الإرهابية.
وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن محمد مرسي قدم دليل اتهامه عندما أجرى مداخلة مع قناة الجزيرة بعد خروجه من السجن، بالمخالفة للقانون بعد اقتحام السجون.
وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إلى أنه قُبض على 16 من قيادات الإخوان بينهم محمد مرسي، بسبب عملية التجسس بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي في تركيا، حيث قدم الضابط محمد مبروك أدلة هذه القضية.
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