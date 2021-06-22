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عادل حمودة: "لو محصلتش ثورة 30 يونيو كان الصحفيين اتعلقوا في المشانق"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:31 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن جماعة الإخوان الإرهابية كان لديها رغبة حقيقية في حبس الصحفيين.

وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أنه "إذا لم تحدث ثورة 30 يونيو لكان كل الإعلاميين والصحفيين اتعلقنا في مشانق".

وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر،: "وكل ده موجود في اليوتيوب وفي الجرايد"، لافتًا إلى أنه كانت هناك رغبة أيضًا في تغيير الدستور، وإعطاء صلاحيات مطلقة لمحمد مرسي.

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