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هيفاء وهبي تثير جدلا بتحولها للعبة باربي

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
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أثارت الفنانة اللبنانية الكثير من الجدل بين متابعيها بعد ظهورها الأخير والذي بدت فيه مشابهة تماما للعبة "باربي" الشهيرة الخاصة بالفتيات. 

وشاركت وهبي صورة جديدة على صفحتها الشخصية في "إنستغرام" ظهرت فيها بشكل مشابه للعبة "باربي" من حيث لون الشعر والمظهر.

ومن أكثر الملاحظات التي توقف عندها الجمهور ومتابعي النجمة اللبنانية هو حركة الأيدي التي نفذتها وهبي في الصورة الملتقطة، حيث قلدت أيدي اللعبة بشكل ملحوظ. 

وتظهر أصابع يد وهبي وقد امتدت وتجمدت لتوحي بأنها أيدي لعبة "باربي" الحقيقية، في صورة حصدت حتى اللحظة على ربع مليون إعجاب تقريبا. 

ويبدو من المشهد والتعليق المرفق مع الصورة أن وهبي تقوم بالترويج لأحد أغنياتها الأخيرة التي حملت عنوان "لو كنت".

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