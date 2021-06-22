Advertisements

زعلان جداً.. رد فعل تامر أمين على حبس حنين حسام ومودة الأدهم"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:39 ص
تامر أمين
تامر أمين
داليا الحسين
Advertisements
علق الإعلامي تامر أمين، على الحكم بحبس حنين حسام 10 سنوات و6 سنوات لمودة الأدهم، بتهمة الإتجار بالبشر قائلًا: " هناك قاعدة تقول "معظم النيران من مستصغر الشرر "، مشيرا إلى أن ذلك تعليقه على ما حدث للفتاتين.

وقال “أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، مساء الاثنين، المذاع عبر شاشة “النهار”: " بجد أنا زعلان جدا مش من الحكم.. لكن عليهم”.

وأضاف أن الفتاتين ارتكبا أخطاء لكنهما في النهاية مثل “بناته” لكون لديه بنت في نفس السن، معلقا: “هما غطوا أكيد.. بس تخيل بنتك اللي هي فرحتك ومتخيل أنها هتبقى بهجة عمرك، ينتهي بيك الأمر بتسلمها للسجان، عشان تقضي جزء كبير من عمرها خلف قضبان السجن.. وياريتنا بنتكلم على قتلك ولا جناية لكن ده بسبب الموبايل وعدم رقابة الأهل”.

ونوه بأن الحكم عادل لا مجال فيه ولكن سيتم استئناف الحكم ويمكن أن يحصلا على براءة، ولكن حتى الأن هما مدانين وسيتم حبسهما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

بعد حادث قطار حلوان.. وزير النقل يوجه رسالة إلى أصحاب المنازل المخالفة حول السكة الحديد

منذ 39 دقيقة

وزير الرياضة الأسبق يوضح حقيقة مقولة "البلد بتنام مبسوطة لما الأهلي بيكسب"

منذ 34 دقيقة

الكشف عن قيمة تبرعات جماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ يوم

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 15 ساعة

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ 43 دقيقة

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم 27 يوليو

"معملناش حاجة".. 5 مشاهد من جلسة الحكم على مودة الأدهم وحنين حسام

السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على منار سامى فتاة "التيك توك"

محامي مودة الأدهم يكشف سبب فرض غرامة 300 ألف جنيه على موكلته

شاهد.. تعليق جرئ من إبراهيم عيسى على براءة فتاتي "التيك توك"

إبراهيم عيسى بعد الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم: "جرس إنذار"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:14 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

04:36 م

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

08:00 م

ميدو يكشف الحالة الصحية لعماد متعب

04:32 ص

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى