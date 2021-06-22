زعلان جداً.. رد فعل تامر أمين على حبس حنين حسام ومودة الأدهم"

علق الإعلامي تامر أمين، على الحكم بحبس حنين حسام 10 سنوات و6 سنوات لمودة الأدهم، بتهمة الإتجار بالبشر قائلًا: " هناك قاعدة تقول "معظم النيران من مستصغر الشرر "، مشيرا إلى أن ذلك تعليقه على ما حدث للفتاتين.





وقال “أمين” خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، مساء الاثنين، المذاع عبر شاشة “النهار”: " بجد أنا زعلان جدا مش من الحكم.. لكن عليهم”.





وأضاف أن الفتاتين ارتكبا أخطاء لكنهما في النهاية مثل “بناته” لكون لديه بنت في نفس السن، معلقا: “هما غطوا أكيد.. بس تخيل بنتك اللي هي فرحتك ومتخيل أنها هتبقى بهجة عمرك، ينتهي بيك الأمر بتسلمها للسجان، عشان تقضي جزء كبير من عمرها خلف قضبان السجن.. وياريتنا بنتكلم على قتلك ولا جناية لكن ده بسبب الموبايل وعدم رقابة الأهل”.



