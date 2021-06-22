أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن بناء سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، عمّا وصلت إليه عملية بناء سد النهضة، موضحًا: "لم نرى زيارة أي مسئول أثيوبي للسد الأيام الماضية رغم إجراء الانتخابات الأثيوبية، ولا يوجد أي إنجاز على أرض الواقع لكي يظهرونه أمام الشعب الإثيوبي".





وأضاف "شراقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أنّ التخزين الثاني سيكون لمنسوب 573 مترًا، وهو تخزين محدود للغاية، لافتا إلى أنه تم تركيب بعض البواباب الأيام الماضية، ومستوى البحيرة مازال منخفضًا.





وعن احتمالية تعرض مدن سودانية للغرق، أوضح أن سد روصيرص مازال به كمية كبيرة من المياه، منوها بأنّ السودان أمامه شهر لتفريغ تخزين السد، لافتا إلى أن غرق مدن سودانية أمر متوقف أيضا بكمية الأمطار المتساقطة.



