نجم الأهلي السابق: الأحمر قدم مباراة كبيرة أمام الترجي و موسيماني نجم اللقاء

أشاد سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي المارد الأحمر أول أمس السبت أمام الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي جمعت الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس وانتهت بفوز القلعة الحمراء بهدف دون رد .





وأضاف كمونة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلي قدم مباراة كبيرة تكتيكياً وبدنياً ، وهذا الجيل من اللاعبين أصبح متمرساً في تحقيق الانتصارات خارج الديار ، ولم يتأثر اللاعبون بما حدث قبل اللقاء من شغب الجمهور التونسي وتأجيل المباراة لمدة ستون دقيقة .





واختتم كمونة : بيتسو موسيماني أدار المباراة بشكل رائع وكان نجم اللقاء ، خاصةً بعد الدفع بمحمد مجدي أفشة في شوط المباراة الثاني ، وهو التغيير الذي أحدث الفارق ونجح في تشكيل الخطورة الحقيقة على مرمى الترجي التونسي ، كما أن أكرم توفيق قدم مباراة كبيرة في مركز الظهير الأيمن وتمكن من تعويض غياب محمد هاني وإيقاف خطورة الليبي حمدو الهوني نجم الترجي وأكثر اللاعبين خطورة .



