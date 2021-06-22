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رد مفاجئ من المصري بشأن رحيل علي ماهر لتدريب بيراميدز

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن كافة التقارير التي تحدثت عن رحيل، علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي إلى بيراميدز غير صحيحة.

وأضاف عدنان حلبية، من خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” يوجد توافقا تاما بين إدارة المصري وعلي ماهر، ومايتردد عن رحيله غير صحيح”.

وتابع:” لايوجد فريق يتنازل عن مدربه في هذه المرحلة الصعبة لفريق آخر، ومن الوارد أن هذه التقارير هدفها تشتيت نادي المصري وإثارة البلبلة داخل صفوفه “.

وأكد :” لايمكنني نفى او تأكيد تواصل بعض الأندية، مع علي ماهر من اجل تدريبها في الفترة المقبلة، والممكن أن يكون بيراميدز يرغب في التعاقد مع علي ماهر، لكن العلاقة بيننا وبين علي ماهر طيبة للغاية”.

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