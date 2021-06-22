تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن موقف تشيلسي من رحيل مهاجمه الألماني تيمو فيرنر، إلى صفوف ريال مدريد، هذا الصيف.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن تشيلسي لا ينوي التفريط في فيرنر، حيث أن المدرب توماس توخيل، يتمسك ببقاء اللاعب.





وأكدت الصحيفة أن تشيلسي سيرفض أي محاولة من ريال مدريد، للتعاقد مع مهاجم لايبزيج السابق.





وترددت أنباء قوية عن رغبة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في تعزيز هجوم فريقه باستقدام فيرنر، بعد تراجع مستوى اللاعب مع تشيلسي في موسمه الأول.





وتعرض فيرنر لانتقادات واسعة الموسم الماضي مع تشيلسي، بسبب إهدار العديد من الفرص.





ومع ذلك، فإن ريال مدريد يضع الفرنسي كيليان مبابي كأولوية لتعزيز هجوم الميرنجي، ويأتي بعده النرويجي إيرلينج هالاند.





وشارك تيمو فيرنر في 52 مباراة مع تشيلسي في موسمه الأول بالبريميرليج، وتمكن من تسجيل 12 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة.



