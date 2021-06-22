"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم (فيديو)

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم وطرق تواصلهم مع شركات المحمول.





وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إن فصيل ذوي الهمم وومتحدي الاعاقة فصيل هام جدًا، ولذلك تم اطلاق استراتيجية خاصة لهم من خلال وضع خطة متكاملة بدأت منذ أربع شهور قدمت العديد من الخدمات.



