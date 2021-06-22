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"القومي للاتصالات" يكشف تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم (فيديو)
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:29 ص
كساب أحمد
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كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي للاتصالات، تفاصيل المبادرة المتكاملة لذوي الهمم وطرق تواصلهم مع شركات المحمول.
وقال "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إن فصيل ذوي الهمم وومتحدي الاعاقة فصيل هام جدًا، ولذلك تم اطلاق استراتيجية خاصة لهم من خلال وضع خطة متكاملة بدأت منذ أربع شهور قدمت العديد من الخدمات.
وتابع أن أول مبادرة شملت الاستخدام المجاني لبعض التطبيقات الخاصة بمتحدي الاعاقة السمعية والبصرية، والمبادرة الثانية كانت مع بداية عيد الفطر التي شملت اعداد خط متحدي الاعاقة به العديد من المميزات، وتم المطالبة من كل شركات المحمول بتسهيل حصول متحدي الاعاقة على جميع الخدمات، وفي حال الرغبة في تلقي الخدمات من المنزل في ظل أزمة كورونا، تم إعداد مركز اتصالات لحل المشاكل والازمات لذي الاعاقة من خلال الاتصال بخدمة العملاء والتعامل من خلال لغة الإشارة.
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