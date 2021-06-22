نجم أودينيزي يكشف سبب رحيله عن الأهلي

تحدث صلاح رضا باشا مهاجم نادي أودينيزي ومنتخب مصر للناشئين عن علاقته بالنادي الأهلي بعد رحيله من قطاع الناشئين بالنادي.





وقال صلاح باشا في تصريحات لبرنامج الماتش "علاقتي مستمرة مع الأهلي حتى الآن".





وتابع "لا توجد أي عقود تم توقيعها مع الأهلي، رحلت لأسباب صحية لوالدي وكان سني صغير انا واخويا ووالدتي أجنبية ف سافرنا مع والدي لايطاليا وبعدها تدربنا في اودينيزي ولما عجبهم مستوايا بعتوا دعوة للأهلي ورحت فترة معايشة وتعاقدوا معي".





وأضاف "تلقيت طلب من جانب منتخب ايطاليا لتمثيلهم ولكني أبديت رغبتي في اللعب لمنتخب مصر".



