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برشلونة يكثف جهوده للحصول على خدمات نجم منتخب إيطاليا

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، بوجود اهتمام من قبل برشلونة، لإبرام صفقة إيطالية، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن هناك خلافات بين اللاعب لورينزو إنسيني وبين أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، وهو ما لا يضمن التوصل لاتفاق حول التجديد.

وأضاف التقرير أن برشلونة أجرى محادثات مع ممثلي إنسيني، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع اللاعب هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد إنسيني صاحب 30 عامًا مع نابولي بنهاية الموسم المقبل، وتجمدت مفاوضات التجديد معه منذ عدة أشهر.

جدير بالذكر أن برشلونة أبرم 4 صفقات حتى الآن، وهم سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا من مانشستر سيتي، وممفيس ديباي من ليون، وإيمرسون رويال من ريال بيتيس.

ويقود إنسيني، منتخب بلاده حاليًا في يورو 2020، وقد تأهل الآتزوري بالفعل إلى دور الـ 16 محققًا العلامة الكاملة (9 نقاط) في مرحلة المجموعات.

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