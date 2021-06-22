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صورة نادرة لأمير كرارة برفقة والده

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شارك النجم أمير كرارة، جمهوره ومحبيه، نادرة تجمعه بوالده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ووجه أمير كرارة رسالة لوالده قائلا: "مفيش حاجة ولا كلام هيوفى كل اللى عملته علشانى كل اللى أنا فيه ده بسببك بعد ربنا.. الله يرحمك".

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى والدعاء لوالده بالرحمة.


يذكر أن أمير كرارة يستعد للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا"، وشارك فى بطولة الجزء الأول، بجانب أمير كرارة كلا من عمرو عبد الجليل وإياد نصار ولبلبة وغادة عادل وأحمد داش وآخرون، بالإضافة لعدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، وبيومى فؤاد، وأحمد فهمى، وغيرهم.


ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، فى إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

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