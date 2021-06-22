عادل حمودة: فكرة حكم مصر لم تكن واردة لدى الإخوان

قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنّ جماعة الإخوان لديها شيزوفرينيا "انفصام في الشخصية"، حيث يلعبون دورًا على السطح ودور آخر في الداخل، ولديهم انتهازية سياسية، لافتًا إلى أنّ فكرة الأممية الإخوانية كانت تغلب على طبيعة التفكير لهذه الجماعة.





وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التناقض جزء من طبيعة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنّ الإخوان لم يكن لديهم تصور بأنهم من الممكن أن يحكموا مصر، متابعًا: "التصور ده مكنش وارد عندهم، إلا بعد 25 يناير".



