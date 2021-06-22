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عادل حمودة: فكرة حكم مصر لم تكن واردة لدى الإخوان
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:13 ص
أمنية فوزي
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قال الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إنّ جماعة الإخوان لديها شيزوفرينيا "انفصام في الشخصية"، حيث يلعبون دورًا على السطح ودور آخر في الداخل، ولديهم انتهازية سياسية، لافتًا إلى أنّ فكرة الأممية الإخوانية كانت تغلب على طبيعة التفكير لهذه الجماعة.
وأضاف "حمودة"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن التناقض جزء من طبيعة جماعة الإخوان، لافتًا إلى أنّ الإخوان لم يكن لديهم تصور بأنهم من الممكن أن يحكموا مصر، متابعًا: "التصور ده مكنش وارد عندهم، إلا بعد 25 يناير".
واستكمل رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "الخطأ الأساسي إن بعض المفكرين السياسين والباحثين السياسين تصوروا إن جماعة الإخوان فصيل سياسي يمكن التفاهم معاه"، معلقًا: "أنا بحمد ربنا إني كنت أوعى من كده"، موضحًا أن القوى السياسية تصورت إن الإخوان فصيل سياسي مثل باقي الفصائل، وهذا كان خطأ كبير.
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