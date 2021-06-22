محمد ممدوح يخوض أولى تجاربه فى البطولة المطلقة.. تعرف على التفاصيل

يخوض الفنان محمد ممدوح أولى بطولاته المطلقة فى السينما من خلال فيلم جديد بعنوان "أبو صدام"، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج نادين خان، ويشاركه البطولة سيد رجب وأحمد داش.





وانطلق تصويره الأسبوع الماضى بديكور حى شعبي فى منطقة الحزام الأخضر، وكانت المشاهد الأولى عبارة عن حفل بزفاف شعبي خلال أحداث الفيلم.





وتدور أحداث الفيلم حول قصة سائق شاحنة في سن الأربعين من عمره، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه، ويواجه الكثير من المشاكل والخلافات بسبب بلطجة الأخرون عليه، ويدخل فى صراعات مع الفنان سيد رجب.



يذكر أن محمد ممدوح شارك فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "لعبة نيوتن"، من بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، والممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن