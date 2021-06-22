وزير قطاع الأعمال يكشف تطورات إعادة هيكلة شركة مصر للألومنيوم

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن شركة الألومنيوم بنجح حماد هي الشركة الوحيدة التي تنتج خام الألومنيوم، مشيرًا إلى أن تاريخ هذه الشركة توفر المنتج النهائي لحوالي 50 مصنعًا مصريًا، وتصدر المتوفر إلى الخارج.





وتابع "توفيق"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنّ الشركة تبيع بمتوسط الاسعار العالمية، لافتَا إلى أن انخفاض الاسعار العالم الماضي لـ1450 دولار أدى لخسارة كبيرة للشركة، ومع ارتفاع الأسعار لـ2400 دولار تم تعويض هذه الخسائر.



