Advertisements

عمرو أديب: وجود مصر الإقليمي محرك ومؤثر

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:01 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية الحالية تحركت بوعي شديد في مجالها الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك جريدة إسرائيلية نشرت مقال تتحدث فيه عن كيف أصبحت مصر قوية في مجالها الإقليمي.

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك اصرار مصري على خروج المرتزقة من ليبيا، حيث أن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن كل المواقع الإخبارية ركزت على الجملة التي جاءت خلال المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني وهي أن مصر مستعدة أن تساند اليونان في أي شيىء يؤثر على أمنها.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "محدش يقدر ينكر أن وجود مصر الإقليمي في هذه المرحلة.. وجود محرك ومؤثر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ ساعة و نصف

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني ينقلب على نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - مانشستر يونايتد يُراقب نجم الأهلي تمهيدًا لضمه

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الزمالك يخطط لاستعادة الهارب

منذ حوالي 9 ساعات

بأمر من موسيماني.. صفقة جديدة في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحسم مصير أروابارينا ويحدد البديل

منذ حوالي 10 ساعة

الكشف عن قيمة تبرعات جماهير الزمالك

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يبتعد صفقة الساحر المغربي

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ موارد مائية يكشف مفاجأة عن بناء سد النهضة

منذ ساعة و 6 دقيقة

برشلونة يكثف جهوده للحصول على خدمات نجم منتخب إيطاليا

منذ ساعتين

تشيلسي يرد على انتقال لاعبه إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: "ليه مش بتوزعوا حبوب منع الحمل على الناس"

المسماري يكشف حقيقة وجود طائرات أجنبية تساندهم في حرب الجيش الليبي في طرابلس

بعد إطاحة أمير قطر به.. عمرو أديب يوجه رسالة إلى "العذبة": "متسمعوش التسريب"

عمرو أديب عن حادث أتوبيس بورسعيد: ده شكل نشوفه في ليبيا

عمرو أديب: أردوغان أرسل 35 جنديا لليبيا مات منهم 3

عمرو أديب: مؤتمر برلين يصب في صالح خليفة حفتر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

عاجل - الزمالك يُفاجىء فرجاني ساسي بقرار ناري.. طالع التفاصيل

11:29 م

الأهلي يُحدد 100 مليون جنيه لبيع نجم الفريق

12:01 ص

صدمة.. أول آثار قرار إثيوبيا على السودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

08:14 ص

مفاجأة كبرى.. صفقة الأهلي المنتظرة تصدم بيراميدز

10:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى