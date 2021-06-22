عمرو أديب: وجود مصر الإقليمي محرك ومؤثر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الإدارة المصرية الحالية تحركت بوعي شديد في مجالها الإقليمي، مشيرا إلى أن هناك جريدة إسرائيلية نشرت مقال تتحدث فيه عن كيف أصبحت مصر قوية في مجالها الإقليمي.





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك اصرار مصري على خروج المرتزقة من ليبيا، حيث أن ليبيا جزء من الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن كل المواقع الإخبارية ركزت على الجملة التي جاءت خلال المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء اليوناني وهي أن مصر مستعدة أن تساند اليونان في أي شيىء يؤثر على أمنها.



