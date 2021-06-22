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إخماد حريق نشب داخل شركة هواتف بمنطقة المعصرة
الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 01:01 ص
داليا عادل
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق نشب داخل فرع لإحدى الشركات بمنطقة المعصرة دون وقوع إصابات.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة مفادة نشوب حريق داخل فرع لإحدى شركات الهواتف المحمولة بالمعصرة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وأُخمد وقام رجال الحماية المدنية بأعمال تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وجاري الوقوف على ملابساته.
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