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دماء على خط التبين.. القصة الكاملة لحادث قطار حلوان

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 03:59 ص
حادث قطار حلوان
حادث قطار حلوان
داليا عادل
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كانوا يتسامرون، ويتندرون ويروون العديد من النكات، ويسخرون من الحياة وظروفها، أثناء عودتهم من محل عملهم في مصنع للملابس الجاهزة، في سيارتين "ميني باص"، بعد انتهاء يوم عمل طويل، ولكن فجأة.. تحولت ضحكاتهم إلى صراخ واستغاثات وطلبًا للنجدة، بعد اصطدامهم بوحش معدني محمّل بالحجارة، عبارة عن قطار ينقل قطعًا من الرخام.

حادث مأساوي شهدته منطقة كفر العلو، في محافظة حلوان، حيث اصطدم قطار محمل بالرخام بحافلتي نقل عمال يعملون فى مصنع ملابس جاهزة واسفر عن وفيات وضحايا، ليضيف حلقة جديدة إلى حلقات مسلسل حوادث أو كوارث القطارات، وترصد لكم "الفجر" في السطور التالية القصة الكاملة.

تنوعت الإصابات ما بين كسور وسحبات متفرقة
وجاء فى بيان أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، عن وفاة ٢ مواطنين وإصابة 6 آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس بمدينة حلوان - محافظة القاهرة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

وأكد أنّ جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ولفت إلى أنّ الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع تطورات الحالة الصحية للمصابين، حيث وجهت وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة بالمرور على المستشفيات لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من تقديم كافة سبل الرعاية الطبية لهم.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنّه فور وقوع الحادث دفعت الوزارة بـ 16 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيي (حلوان العام، والنصر للتأمين الصحي بحلوان)، لافتًا إلى أن الإصابات بسيطة وتنوعت بين كسور وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

ماذا حدث على خط التبين؟
إلى ذلك، قالت هيئة سكك حديد مصر، إنه في أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين العباسية في المسافة بين التبين وحلوان تصادم القطار بسيارتين "ميني باص" متوقفين في منطقة سكنية على مسافة قريبة جدا من السكة ومتعارضين مع مسار القطار.

وأضافت الهيئة أن مكان الحادث لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول السائق التوقف ولم يتمكن من ذلك مما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالآخر، وجارٍ المتابعة.

رجال المباحث يستمعون لشهود العيان
من جانبهم، تحفظ رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، والاستماع لشهود العيان كما تكثف من جهودها امن القبض على سائقي "الأتوبيسات".

فريق من النيابة يحقق فى الحادث
وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرارًا بفتح التحقيقات في الحادث، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث للمعاينة، وسيتم إعلان النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.

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وزاره الصحة قطار حلوان بوابة الفجر الفجر

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