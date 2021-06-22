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بينها توفير "أتوبيسات" في الحسينية.. طلبات إحاطة على طاولة "نقل النواب" اليوم

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 07:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
عبداللطيف هيبة
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تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمه من أعضاء المجلس.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها الأول طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حازم رياض جوده، بشأن إىمال شركة المؤسسة لمقاولات في القيام بأعمال إصلاحات طريق المريوطية امام قرية العزيزية، بالإضافة إلى عدم وجود أعمدة إنارة عمى الطريق، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري، بشأن بطء تنفيذ أعمال كوبرى كفر بولين العمومى بمركز كوم حماده، بمحافظة البحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمود السيد محمد، بشأن وقف أعمال رصف طريق التوفيقية قناطر بولين ) بر ايمن(عمى الرياح البحري لمقادم من الطيرين لمتوفيقية والمسافة بين قناطر بولين حتى كوبرى )أبو نفا( مدخل قريتي الدخمي وا زوية البحر مما يؤثر بشكل سمبى عمى حركة المواطنين،

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم عبدالمولى، بشأن الحاجة إلى إعادة تشغيل خطوط شركة شرق الدلتا، وذلك من خلال توفير عدد 7 أتوبيسات جديدة واستغلال مساحة كبيرة من الأرض تابعة لمشركة بمركز الحسينية.

وتستكمل اللجنة مناقشتها لطلبات الإحاطة السابقة خلال الاجتماع الثاني.

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بوابة الفجر النائب حازم الفجر

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