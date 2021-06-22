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وزير الرياضة الأسبق يوضح حقيقة مقولة "البلد بتنام مبسوطة لما الأهلي بيكسب"

الثلاثاء 22/يونيو/2021 - 06:41 ص
خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز
كساب أحمد
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قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، إنه يريد توفير المناخ المناسب من أجل الموافقة على الترشح لرئاسة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة وأن هذا الأمر وارد حدوثة بنسبه كبيرة.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال تصريحات تليفزيونية مع فضائية "الحدث اليوم": "لم يتم إعتماد تواجد أبناء الزمالك في منصب وزارة الشباب والرياضة فقط، فهناك الوزير السابق العامري فاروق وأيضا الكابتن طاهر أبو زيد وهؤلاء من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وللجميع الإحترام دائما والكل يعمل على مصلحة مصر أولا".

وتابع: "الجمعيات العمويمة للأندية هي صاحبة الحق في رحيل أي مجلس منتخب إلا في حالة واحدة وهو وجود تواصل مع وزير الشباب والرياضة من جانب النيابة العامة من أجل التدخل في هذا الأمر وأختيار اللازم لهذا الأمر وهو مشروعية كاملة لوزير الشباب والرياضة وهذا الأمر ينطبق على جميع الأندية وليس نادي الزمالك فقط".

وواصل: "بخصوص تصريحي الخاص بأن عندما يفوز الأهلي تكون الأزمات غير متواجدة في الشارع المصري، فقد تم تحوير هذا الأمر، لأنني كنت أتحدث عن هوقف معين في هذا الأمر خلال هذه الفترة هو وجود أزمات بين جماهير الأهلي والداخلية في المباريات فكانت التقارير الأمنية تقول أن في حال فوز الأهلي بالمباريات لم تتواجد أي أزمات مع جماهير النادي الأهلي وليس أي أمر آخر".

واختتم: "أحب التعاون بين جماهير الأهلي والزمالك حاليا وتواجد حالة من الحب بين الجميع والمباركات وأتوقع فوز الأهلي بمباراة الترجي القادمة والصعود للمباراة النهائية".

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