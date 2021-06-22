داعية: مقولة من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال "باطلة"

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، إن مقولة "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال" هي مقولة باطلة، مضيفًا: "كم من رجل أؤتمن على العرض وذهب يجيب عرضه من محاكم الأسرة"، معقبًا: "اتعمل ترند على لا شيء".





وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلاميان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج "البيه والهانم"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المقولة الصحيحة هي أنه "من يؤتمن على الدين لا يُسأل عن المال"، بدليل قول الرسول الكريم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" ولن يفيد المال بشىء في الزواج.



